شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالخرطوم تنهي خلافات كبيرة بين قبيلتين بالسودان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرطوم (صدى):

تمكنت سفارة المملكة لدى الخرطوم، من جمع قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان، وتحقيق مصافحة تاريخية بين زعيمي قبيلتي الهدندوة والبني عامر، واللتين تعدان قطبي الشرق.

وأوضحت تقارير، أن أمس الثلاثاء شهد اجتماع ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك وناظر قبيلة البني عامر علي إبراهيم دقلل، على مأدبة إفطار رمضانية أقامها سفير المملكة لدى السودان علي بن حسن جعفر بمقر إقامته في الخرطوم.

وكان الحضور في المأدبة النظار والعمد والسلاطين والشراتي وقيادات الإدارة الأهلية بالسودان، إضافة إلى نظار وعمد العبابدة والبشارين ولفيف من القيادات الأهلية والمجتمعية بشرق السودان، حيث أشاد ناظر قبيلة البني عامر علي دقلل بخصوصية العلاقة بين المملكة والسودان.

وأكد أنها ضـاربة في القدم ومتعددة الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بينما امتدح ناظر قبيلة الهدندوة محمد ترك مواقف المملكة الداعمة للسودان على جميع الأصعدة والمستويات، لافتًا إلى ضرورة التواصل بين قيادات الشرق على المستوى الاجتماعي.