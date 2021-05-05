شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة إعادة المصاحف إلى الحرمين بعد رفعها احترازيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت مقاطع فيديو، عن لحظة إعادة المصاحف إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب رفعها العام الماضي من المساجد احترازيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وأظهرت الفيديوهات، عملية إعادة وضع المصاحف في الأرفف المخصصة لها، وإقبال المصلين عليها.

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية، في شهر مايو من العام الماضي، تعميمًا بضرورة تقيد جميع المساجد والجوامع بالإجراءات الاحترازية والتي كان من ضمنها رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.