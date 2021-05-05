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بالفيديو.. لحظة إعادة المصاحف إلى الحرمين بعد رفعها احترازيًا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت مقاطع فيديو، عن لحظة إعادة المصاحف إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب رفعها العام الماضي من المساجد احترازيا لمواجهة تفشي فيروس .

وأظهرت الفيديوهات، عملية إعادة وضع المصاحف في الأرفف المخصصة لها، وإقبال المصلين عليها.

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية، في شهر مايو من العام الماضي، تعميمًا بضرورة تقيد جميع المساجد والجوامع بالإجراءات الاحترازية والتي كان من ضمنها رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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