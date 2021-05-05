شكرا لمتابعة خبر عن إجراء أكثر من 67 ألف فحص مخبري بمستشفى المخواة العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

قالت صحة الباحة أن مستشفى المخواة العام أجرى 67254 فحص مخبري وذلك خلال شهر أبريل 2021م فيما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 2816 فحص ، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 4367 مستفيد وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 3731مراجع وذلك خلال نفس الفترة.

لافتةً أن عدد جلسات العلاج الطبيعي بلغ 1641جلسة، كما تم إجراء 67عملية جراحية وبلغ عدد حالات الولادة 100حالة كما تم صرف 6957 وصفة طبية.