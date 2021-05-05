“المنافسة” توافق على استحواذ “أدنوك” الإماراتية على 15 محطة في المملكة

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وافقت الهيئة العامة للمنافسة اليوم (الأربعاء) على استحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع على 15 محطة وقود في المملكة.

وأصدرت الهيئة خطاب عدم ممانعة لطلب التركز الاقتصادي بين “أدنوك” الإماراتية وشركة مزايا الأولى السعودية.

وذكرت مصادر أن هيئة المنافسة أجرت دراسة تفصيلية لسوق محطات الوقود في المملكة، قبل إصدار القرار والتأكد من أن عملية الاستحواذ هذه لا تثير أي مخاوف حول عدالة المنافسة في قطاع المحروقات في السوق السعودي.

وأضاف أن الهيئة تدرس حالياً عدداً من الطلبات لمنشآت مشابهة ترغب في الاستحواذ على محطات وقود في المملكة.