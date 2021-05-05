- 1/2
- 2/2
︎
.
غادرت طائرة إخلاء طبي الرياض إلى محافظة حضرموت اليمنية لنقل التوأمين السياميين اليمني “يوسف وياسين” إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لإجراء الفحوصات الطبية للنظر في إمكانية فصلهما.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية “الحدث” صعود طاقم الطائرة والكادر الطبي على الطائرة ولحظة إقلاعها من المطار في طريقها إلى اليمن.
وكانت والدة التوأمين ذكرت في وقت سابق، تلقيها اتصالاً من الديوان الملكي لإبلاغها ببدء تجهيز جواز سفرها، بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقلهما إلى الرياض لعلاجهما.
وأضافت أن اليمن تفتقر إلى التجهيزات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات، مطالبة من الجميع الدعاء لله من أجل نجاح عملية الفصل التوأمين.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه خادم الحرمين.. طائرة إخلاء طبي تغادر إلى حضرموت لنقل التوأم السيامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.