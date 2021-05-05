عام / “نحو آفاقٍ واعدة” ملتقى بكلية التقنية للبنات في الرياض

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الرياض 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

تعتزم إدارة الكلية التقنية للبنات بالرياض إقامة الملتقى الأول للتأهيل الوظيفي في الحادي عشر من شوال المقبل، تحت شعار “نحو آفاقٍ واعدة” افتراضياً، حيث يضم هذا الحدث الأبرز مخيماً كشفياً وملتقى للتوظيف ومعرضاً مصاحباً لعرض أبرز انتاجات متدربات وخريجات الكلية.

ويهدف الملتقى الذي سيستمر لمدة شهر إلى تعزيز المهارات الأساسية لريادة الأعمال لدى المتدربات والخريجات مما يساعدهن على الانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية، إلى جانب توفير الفرص الوظيفية المناسبة لخريجات الكلية.

وتأتي إقامة هذه الفعالية بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة في مجال التوظيف وتطوير المهارات من خلال إقامة الورش التدريبية والجلسات الإرشادية للمستفيدات.

وأكدت عميدة الكلية دوله بنت عبدالله النوخاني عسيري أنه تم تسخير جميع الجهود لضمان تنفيذ هذه الفعالية بالشكل الذي يليق بالكلية التقنية للبنات بالرياض وبالمستوى الذي يرقى إلى طموحات متدرباتها وخريجاتها.

// انتهى //

13:36ت م

0097 Source spa.gov





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