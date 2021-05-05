ادعوا مساعدتهم.. القبض على وافديْن احتالا على كبار سن وسحبا أموالاً من حساباتهم البنكية بجدة

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تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على وافديْن من الجنسية اليمنية بعد ثبوت تورطهما في 9 جرائم جنائية بمواقع مختلفة بمحافظة جدة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وذكرت أن المتهمين قاما بالتواجد بالقرب من أجهزة الصراف الآلي، واستغلال كبار السن والأجانب غير الناطقين باللغة العربية بعرض المساعدة عليهم لإنهاء العمليات البنكية من أجل الحصول على أرقامهم السرية، ومن ثم تبديل بطاقاتهم البنكية ببطاقات أخرى.

وأضافت شرطة المنطقة أن المجرمين استخدما هذه الحيلة في السحب من الحسابات البنكية، وأقر المتهمان بجرائمهما، وجرى استكمال الإجراءات اللازمة حيالهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

Source akhbaar24

