وزير التعليم يشكر خادم الحرمين على منحه وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية

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عبر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منحه وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية.
وأكد آل الشيخ، أن الوشاح مصدر فخر واعتزاز وحافز كبير له لمواصلة العمل في خدمة الدين والملك والوطن.
يذكر أن هذا الوشاح يمنح “للوزراء والسفراء المواطنين، والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية”، ويشتمل على خمس درجات هي: الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة.
Source akhbaar24
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