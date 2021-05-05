للحد من العدوى.. وزارة الصحة تبدأ الحملة التوعوية لتطهير الأيدي

تنفذ وزارة الصحة اليوم الأربعاء، حملتها التوعوية لتطهير الأيدي، تحت شعار "ثواني تحمي حياتك - اغسل يديك" بهدف رفع نسبة الالتزام بتطهير الأيدي، في المنشآت الصحية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، سعيًا للحد من نسبة انتقال العدوى في المنشآت الصحية وبالأخص عدوى الأمراض التنفسية.

وتتضمن الحملة التي تقام للعام السادس على التوالي "تدريب الممارسين الصحيين، وإنشاء قنوات توعوية وتثقيفية للمجتمع حول الطرق الصحيحة الخاصة بتطهير الأيدي وغيرها من الأنشطة".

وأوضحت الصحة أن الحملة التوعوية لتطهير الأيدي ستستمر حتى شهر ديسمبر هذا العام، وتشمل أهداف الحملة "جعل نظافة اليدين أولوية عالمية، والانخراط مع العاملين في مجال الرعاية الصحية بدورهم في الرعاية النظيفة والوقاية من العدوى"، حيث يمكن للعاملين الصحيين وأفراد المجتمع -على حد سواء- أداء دور في منع العدوى، عن طريق ممارسة غسل اليدين بشكل منتظم.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 999 إصابة جديدة، و14 حالة وفاة بالإضافة إلى تسجيل 1005 حالات تعافٍ، مشددة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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