«التأمينات»: 3 ضوابط لتعديل أجر المشترك شهريًا عبر صاحب العمل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات أنه بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة.

وقال الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات عبر موقع «تويتر»: «بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة».

وأضافت التأمينات: «يستطيع صاحب العمل تحديث أجر المشترك دون سن الخمسين عند حدوث أي تغيير على أجره المسجل خلال السنة».

وأوضحت التأمينات العامة، أن الضوابط هي:

- أن تكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة.

- التعديل متاح للشهر الذي يتم فيه تقديم الطلب.

- يمكن إجراء التعديل للمشتركين مجتمعين أو منفردين لمرة واحدة في الشهر كحد أقصى.

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