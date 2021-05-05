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«التأمينات»: 3 ضوابط لتعديل أجر المشترك شهريًا عبر صاحب العمل

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الرياض - محمد عبدالله - دون سن الخمسين..

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات أنه بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة.

وقال الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات عبر موقع «تويتر»: «بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة».

وأضافت التأمينات: «يستطيع صاحب العمل تحديث أجر المشترك دون سن الخمسين عند حدوث أي تغيير على أجره المسجل خلال السنة».

وأوضحت التأمينات العامة، أن الضوابط هي:

- أن تكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة.

- التعديل متاح للشهر الذي يتم فيه تقديم الطلب.

- يمكن إجراء التعديل للمشتركين مجتمعين أو منفردين لمرة واحدة في الشهر كحد أقصى.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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