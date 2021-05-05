«التأمينات»: 3 ضوابط لتعديل أجر المشترك شهريًا عبر صاحب العمل

الرياض - محمد عبدالله - دون سن الخمسين..
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات أنه بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة.
وقال الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات عبر موقع «تويتر»: «بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة».
وأضافت التأمينات: «يستطيع صاحب العمل تحديث أجر المشترك دون سن الخمسين عند حدوث أي تغيير على أجره المسجل خلال السنة».
وأوضحت التأمينات العامة، أن الضوابط هي:
- أن تكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة.
- التعديل متاح للشهر الذي يتم فيه تقديم الطلب.
- يمكن إجراء التعديل للمشتركين مجتمعين أو منفردين لمرة واحدة في الشهر كحد أقصى.
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