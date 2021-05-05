بعد 12 ساعة.. العثور على جثة مقيم بحي أجياد وحولها آثار للدماء

تباشر، اليوم الأربعاء، شرطة العاصمة المقدسة -ممثلة في مركز شرطة "أجياد"- والنيابة العامة بمكة المكرمة، ملف التحقيق حول العثور على جثة حارس لإحدى الشركات المنفذة لمشروع في طلعة ريع بخش حي أجياد، مصري الجنسية، 50 عامًا.

وفي التفاصيل التي كشفتها مصادر "عاجل"، تلقت غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمنطقة مكة المكرمة 911، بلاغاً من قبل مهندس سوري الجنسية أحد المهندسين المشرفين على المشروع، يؤكد في بلاغة العثور على جثة "نحتفظ بهويته"، وهي لمقيم مصري يعمل بنفس المشروع وعليها آثار دماء.

وباشرت الحالة كل الجهات الأمنية المختصة وفرق من الهلال الأحمر السعودي، وبعد الكشف على الجثة، اتضح أن حاله "الوفاة" مضي عليها أكثر من 12 ساعة، وحولها آثار دماء، ما يرجّح الشبهة الجنائية حولها.

وتسلم ضابط استلام مركز شرطة أجياد الواقعة؛ حيث تم طلب إخضاع الجثة للكشف والتشريح من قبل لجنة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجرى رفع البصمات والقرائن والبراهين من مسرح العثور على الجثة، لمعرفة كل معلومات الحالة، وتمت الإشارة بملف القضية لنيابة العامة بحكم الاختصاص.