«أم زياد».. بائعة الخضار تتنازل عن الحق الخاص في قضية «التنمر»

كشفت وسائل إعلام عن أن بائعة الخضار المعروفة بأم زياد قد وثقت تنازلها عن حقها الخاص رسميًّا في مركز شرطة شرق الدمام، ولا تزال معاملتها مسار بحث في النيابة العامة، وذلك بعد تصويرها والتشهير بها والتنمر عليها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا للعربية.

وكانت الشرطة قد استدعت الرجل الذي صور بائعة الخضار قبل يومين، ممطرًا إياها بوابل من الأسئلة، وتم إيقافه على ذمة التحقيق.

يشار إلى أن أم زياد كانت بينت أن الرجل الذي قام بتصويرها قطع رزقها إلا أنها ستسامحه لوجه الله ولا ترغب بتحصيل أي شيء منه.

وبدأت السيدة، أمس الثلاثاء، البيع في موقعها الجديد بسوق خضار الدمام بناء على توجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

اقرأ أيضًا:

«أم زياد».. صور توثق المقر الجديد لبائعة الخضار بسوق الدمام المركزي