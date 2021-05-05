السفارة السعودية في الخرطوم تنجح في جمع فرقاء شرق السودان

أثمرت جهود سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان في جمع قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان وتكللت في تحقيق مصافحة تاريخية بين زعيمي قطبي الشرق ناظر عموم قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك، وناظر قبيلة البني عامر السيد علي إبراهيم دقلل، وذلك على مأدبة إفطار رمضانية أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمقر إقامته بالخرطوم مساء اليوم (الثلاثاء) للنظار والعمد والسلاطين والشراتي وقيادات الإدارة الأهلية بالسودان، إضافة إلى نظار وعمد العبابدة والبشارين ولفيف من القيادات الأهلية والمجتمعية بشرق السودان.

من جهته، أشاد ناظر قبيلة البني عامر علي إبراهيم دقلل بخصوصية العلاقات بين السودان والمملكة، مؤكداً أن العلاقات الثنائية ضاربة في القدم ومتعددة الجوانب خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

كما امتدح الناظر محمد الأمين ترك مواقف المملكة الداعمة للسودان على جميع الأصعدة والمستويات، مشيراً إلى ضرورة التواصل بين قيادات الشرق على المستوى الاجتماعي, مؤكداً أن الخلافات في شرق السودان هي خلافات سياسية وليست قبلية.

وعبر الجميع عن شكرهم للسفير جعفر الذي أعلن ترحيبه الدائم بكل السودانيين تحت مظلة السفارة والمملكة المحبة للسودان و السودانيين.