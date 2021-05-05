طقس 23 رمضان.. أمطار رعدية على 4 مناطق تستمر حتى الثامنة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء - الموافق 23 رمضان - إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الثامنة مساءً.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها – أحد رفيدة - النماص - بارق – بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال المع – سراة عبيدد - محايل)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وبالنسبة لمنطقة جازان أوضح المركز أن التنبيه يشمل (الدائر - الريث – العارضة – العيدابي - فيفا – هروب)، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة الباحة، موضحًا أنها تشمل (الباحة - الحجرة – العقيق - المخواة - المندق - بلجرشي – بني حسن – فرعة غامد الزناد)، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الثامنة مساءً.

أمّا في مكة المكرمة أوضح المركز أن التنبيه يشمل (أضم - الطائف – العرضيات - ميسان)، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًّا والفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

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