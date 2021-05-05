«النيابة العامة»: انتحال هوية الغير عبر «توكلنا واعتمرنا» يُعرض صاحبه للمساءلة الجزائية

وجهت النيابة العامة تحذيرًا من تعمد مشاركة الغير البيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية، وما تحظى به من خدمات، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، والتواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن؛ للانتفاع بما تتيحه من خدمات، مؤكدًا أن ذلك يُعدُّ موجبًا للمساءلة الجزائية.

وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت النيابة العامة: انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية، الصادرة عن الجهات المختصة، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير، أو من خلال ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية، توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافًا للحقيقة، ومرتكب ذلك يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية. ويشمل ذلك كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.