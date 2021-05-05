خبير اقتصادي: نتوقع أرقاماً إيجابية لميزانية 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال محمد بن فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن الاقتصاد السعودي ينمو ويتطور باستمرار وهناك مؤشرات إيجابية بشأن ميزانية 2021.

أرقام إيجابية للميزانية

وقال محمد بن فريحان، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، نتوقع أرقاماً إيجابية لميزانية 2021، كما توقع كفاءة في الإنفاق.

وأضاف أن ميزانية 2021 تعكس نجاح المملكة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وتفادي تبعاتها على الاقتصاد.

تراجع الصادرات النفطية

في سياق متصل، قال عبدالعزيز خريص محلل مالي إن انخفاض الإنتاج السعودي للبترول ساهم في تراجع الصادرات النفطية التي أدت إلى انخفاض أرباح شركة البحري خلال الربع الأول من 2021.

ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية

يذكر أن إيرادات الميزانية السعودية ارتفعت 7 % خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 204.8 مليار ريال مقابل 192.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.

من جهة أخرى تراجعت المصروفات 6 %، إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما تراجع العجز 78 %، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.

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