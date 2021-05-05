ستاندرد آند بورز: نتوقع دوراً أكبر للسوق المالية في تمويل رؤية 2030

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف الائتماني، دوراً أكبر للسوق المالية السعودية في تمويل استثمارات رؤية 2030، كما توقعت استمرار البنوك في لعب دور مهم كذلك.

وتوقعت في تقرير لها، أن تكون هنالك زيادة تدريجية في استخدام الإصدارات المقومة بالريال، على الرغم من استمرار الدولار كعملة مفضلة للإصدار في المملكة.

ربط الريال بالدولار

وأضافت أن ربط الريال بالدولار يمكن أن يساعد في جذب المستثمرين الأجانب الباحثين عن العائد في بيئة اقتصادية ذات أسعار فائدة منخفضة.

ورجحت أن يؤدي العمق التدريجي للسوق المالية إلى زيادة مستويات الشفافية وتعزيز ممارسات الحوكمة في السنوات القادمة.

الناتج المحلي الإجمالي

وتوقعت الوكالة ارتفاع إجمالي الدين إلى نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، مقارنةً بـ 20% في عام 2019، كما توقعت أن تظل السعودية مُصدراً نشطاً خلال السنوات القليلة المقبلة بناءً على توقعاتها بزيادة العجز المالي وإن كان معتدلاً.

وقالت الوكالة، إن أسواق الدين غير السيادية في السعودية لا تزال غير متطورة، مقارنة بالأسواق الرئيسية الأخرى على مستوى العالم، حيث قدرت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك القائمة التي أصدرتها البنوك والشركات السعودية حتى مايو الجاري، بأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في نهاية عام 2020.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الإصدارات في السعودية بالعملة المحلية فإن النسبة أقل من 3%، متوقعة زيادة هذه النسبة بشكل ملحوظ بما يتماشى مع الاستثمارات المخطط لها واحتياجات التمويل.

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