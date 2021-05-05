الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

المنافسة توافق على استحواذ أدنوك الإماراتية على 15 محطة وقود في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت الهيئة العامة للمنافسة اليوم على عملية استحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) على 15 محطة وقود في المملكة، حيث قامت الهيئة العامة للمنافسة بإصدار خطاب عدم ممانعة لطلب التركز الاقتصادي بين (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) الإماراتية و (شركة مزايا الأولى) السعودية.

دراسة تفصيلية لسوق محطات الوقود

وكما أشارت مصادر في الهيئة بأن الهيئة العامة للمنافسة قامت بدارسة تفصيلية لسوق محطات الوقود في المملكة، قبل إصدار القرار والتأكد من أن عملية الاستحواذ المشار إليها لا تثير أي مخاوف حول عدالة المنافسة في قطاع المحروقات في السوق السعودي.

دراسة عدد من الطلبات لمنشآت مشابهة

كذلك أضاف المصدر، بأن الهيئة العامة للمنافسة تدرس حالياً عدد من الطلبات لمنشآت مشابهة ترغب بالاستحواذ على محطات وقود في السوق السعودي.

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