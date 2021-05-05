شكرا لقرائتكم تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 187.57 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05
وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 125.05 ريال (33.35 دولار).
تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 187.57 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالمياً.
ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 214.37 ريال (57.16 دولار).
الذهب عيار 21
كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 187.57 ريال (50.02 دولار).
وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 160.77 ريال (42.87 دولار).
وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 125.05 ريال (33.35 دولار).
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