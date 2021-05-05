تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 187.57 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالمياً.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 214.37 ريال (57.16 دولار).

الذهب عيار 21

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 187.57 ريال (50.02 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 160.77 ريال (42.87 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 125.05 ريال (33.35 دولار).

شارك الخبر