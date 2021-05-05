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صحة الشرقية : 6 آلاف جولة رقابية للتأكد من الإجراءات الإحترازية

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الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة الشرقية 6110 زيارات رقابية للتأكد من التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لجائحة خلال شهر أبريل 2021م، لافتةً إلى أن الجولات تهدف لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت أنها ستقوم بالمتابعة المستمرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات والتعامل معها وفقاً للأنظمة المتبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أنها ستكثف جولاتها الميدانية الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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