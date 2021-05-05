شكرا لمتابعة خبر عن وزارة المالية: واصلنا الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين لاستضافة المزيد من المعتمرين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنها بتكليف وتشريف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واصلت الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك لتتويج الرحلة الروحانية لـ "ضيوف الرحمن"، ولتحقيق هدف استضافة المزيد من المعتمرين من خلال تطوير مرافقها ليتمتعوا بتأدية النسك والزيارة بطمأنينة وأمن.

ومن جانبه، قال برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أنه ‏"مرت 5 أعوام على رؤية السعودية 2030 حظي خلالها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بدعم ملكي كريم من القيادة الرشيدة يحفظها الله تدشيناً ورعاية ليكون ضيف الرحمن من أولويات الرؤية، وعلى أن ما تحقق حتى اليوم مع الشركاء يدفعنا إلى تطوير التجربة" .