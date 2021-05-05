وزير الموارد البشرية: التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يساهم في رفع كفاءة الخدمات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل.

وعلق أحمد الراجحي، على القرار قائلًا: "‏أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل".

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن ذلك: "سيساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين والباحثات عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل".

وكان مجلس الوزراء، قد عقد جلسته أمس الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله؛ حيث قرر الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل.