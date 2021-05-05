شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في إندونيسيا توضح إجراءات دخول الأجانب إلى أراضيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت سفارة المملكة في إندونيسيا أن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الإندونيسية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

وأشارت السفارة إلى ان ذلك عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وذكرت السفارة في بيان لها أنه في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا والبروتوكلات الصحية المتبعة عالميًا لمواجهة تفشي انتشار الوباء فقد أقرت السلطات الإندونيسية الإجراءات التالية لدخول الأجانب إلى أراضيها.

وتضمنت الإجراءات : الحصول على تأشيرة دخول للبلاد وتطبيق حجر صحيي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية وعمل فحص كرورنا مرتين على الأقل حيث يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية"