شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تعلن عن نتائج القبول في التجنيد الموحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج القبول في التجنيد الموحد وذلك عبر رسائل نصية تحمل عبارة تم ترشيحك.

في حين ظهرت بعض الرسائل بالاعتذار عن القبول، وبعض المتقدمين ظهرت حالة الطلب فارغة من أي كلمة ،وهو ما يعني أنه لم يتم فرز الطلب بعد، كما أن القبول يتم على دفعات وبشكل يومي.

ونوهت الوزارة بانه يتوجب علي كافة المقبولين المرشحين والمرشحات في نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 التجنيد الموحد ضرورة الحضور إلي موقع إتمام باقي الإجراءات اللازمة لعملية القبول.