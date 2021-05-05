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بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية

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الرياض - علي القحطاني - السيح (صدى):

أغلقت بلدية الخرج مساء أمس منشأة صناعية في مدينة السيح بسبب مخالفات للاشتراطات البلدية ، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الصناعية.

وأوضحت البلدية أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المنشأة المخالفة ، داعيةً في هذا الشأن إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية ، في مختلف المنشآت التجارية والصناعية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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