مواطنة تخلع زوجها بعد الاستيلاء على 400 ألف ريال منه

︎ :

.



اتهم مواطن خمسيني زوجته بالاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ 400 ألف ريال بحجة إدخالها في مشروع.

وأوضح الزوج في دعواه أنه قام بتحويل المبلغ لها وبعد مرور شهر أصبحت تصنع المشاكل بينهما ومن ثم رفعت قضية خلع ضده.

وأشار إلى أنه عند سؤالها عن المشروع أصبحت تتهرب منه بحجج غير مقنعة، ومن ثم طلبت الطلاق، وبرفض تطليقها رفعت قضية خلع عليه موضحا أنه يريد استرجاع ماله، بحسب الوطن.

ومن جانهب أكد المحامي صالح الغامدي أنه في حالة قيام شخص، بإعطاء مال لآخر برضاء منه، ولم يكن دينا فلا يحق له المطالبة باستراجعه.

Source slaati

