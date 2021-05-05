شاهد.. تأثر الشيخ “السديس” والمصلين خلال دعاء ليلة الـ 23 من رمضان في الحرم المكي

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أمّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، المصلين في الحرم المكي خلال صلاة التهجد، في ليلة الـ 23 من شهر رمضان المبارك.

وتأثر الشيخ السديس ومعه المصلون خلال الدعاء، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة للجميع، والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللجنود البواسل، وأن يرفع الله الوباء عن البلاد والعباد.

Source akhbaar24.argaam

