بدء إلزام الأندية الرياضية بوجود فريق نسائي لكل نادي

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قررت لجنة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إدراج معيار فريق كرة القدم للسيدات، ضمن المعايير الرياضية في التعديلات والإضافات على لائحة تراخيص الأندية 2021م التي أقرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واعتبرت اللجنة المعيار النسائي غير إلزامي من الدرجة C، وهي الدرجة التي قد تصبح من المعايير الإلزامية مستقبلًا، في حين أضافت معايير إلزامية للحصول على الرخصة كزيادة الفئات السنية لـ 4 فرق بدلًا من 3، وحماية ورعاية الأطفال في النادي كمعيار إلزامي من الدرجة B.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع درجة الوظائف التالية “المسؤول القانوني والمستشار الفني ومدرب الحراس ومدرب اللياقة للفريق الأول” من معايير C “غير إلزامية” إلى معايير إلزامية B، ابتداء من الموسم المقبل.

وحددت اللجنة 31 أغسطس المقبل، آخر موعد لسداد الذمم والالتزامات المالية تجاه الأندية الأخرى، أو اللاعبين، أو المدربين، أو موظفي نشاط كرة القدم، و15 أغسطس المقبل موعدًا لتقديم القوائم المالية السنوية والقوائم المستقبلية.

وستعلن اللجنة عن الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية في نهاية أكتوبر المقبل، فيما ستقوم إدارة التراخيص بالرابطة خلال الأيام المقبلة بزيارات للأندية وعقد ورش عمل لشرح التعديلات.

وكانت لجنة تراخيص الأندية قد عقدت أمس، اجتماعًا تحضيريًا لانطلاق دورة التراخيص للموسم المقبل، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محمد السليم رئيس اللجنة،وحضور الأعضاء الدكتور ماجد السليمان وناصر العوهلي وحسن الناصر وأحمد حناوي، إضافة إلى عبد العزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، وثامر المرشد نائب مدير إدارة التراخيص.

واطلعت اللجنة على عرض مقدم من قبل إدارة التراخيص في الرابطة، عن أبرز التعديلات على اللائحة، وكذلك التحديثات بموقع التراخيص الإلكتروني للاتحاد الآسيوي “CLAC”.

وشددت اللجنة على الأندية بضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة، وتقديم المطلوب منهم في وقت مبكر حتى يتمكن النادي من التعديل عليها قبل موعد الإقفال النهائي لكل معيار.

وفقًا لـ “الرياضية”

Source almnatiq

