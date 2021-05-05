حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة





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