تحذير من الأرصاد لأهالي منطقة جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات “الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
Source almnatiq
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