السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات "الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

10:32ت م

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