سياسي / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم مصادقة مجلس الوزراء العراقي في جلسته أمس على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر شامل للتجوال في العراق لمدة عشرة أيام، اعتبارا من الثاني عشر من الشهرالحالي ,لغاية الثاني والعشرين منه, في اطار التدابير المتخذة للحد من انتشار وباء "

وتناولت صحف اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس العراقي برهم صالح, ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وفد حكومي أميركي أمس, التي تركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة في إطار الحوار الاستراتيجي الجاري بين البلدين ووفق مصالحهما المشتركة.

وعرجت على اعلان قوات الأمن العراقي احباط مخططين إرهابيين كانا يستهدفان العاصمة بغداد بكمية كبيرة من المتفجرات، فضلا عن استهداف محافظة نينوى باسطوانات اوكسجين مفخخة, مشيرةً في ذات السياق إلى اعلان خلية الإعلام الأمني العراقية استهداف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق أمس بصاروخي كاتيوشا من دون خسائر.

// انتهى //

09:47ت م

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بغداد 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم مصادقة مجلس الوزراء العراقي في جلسته أمس على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر شامل للتجوال في العراق لمدة عشرة أيام، اعتبارا من الثاني عشر من الشهرالحالي ,لغاية الثاني والعشرين منه, في اطار التدابير المتخذة للحد من انتشار وباء " كورونا " لاسيما بعد ازدياد معدلات الإصابات به في الآونة الأخيرة, كما نوهت بصدور قرار حكومي يقضي بإيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس العراقية وجعله الكترونيا للاسباب ذاتها.وتناولت صحف اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس العراقي برهم صالح, ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وفد حكومي أميركي أمس, التي تركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة في إطار الحوار الاستراتيجي الجاري بين البلدين ووفق مصالحهما المشتركة.وعرجت على اعلان قوات الأمن العراقي احباط مخططين إرهابيين كانا يستهدفان العاصمة بغداد بكمية كبيرة من المتفجرات، فضلا عن استهداف محافظة نينوى باسطوانات اوكسجين مفخخة, مشيرةً في ذات السياق إلى اعلان خلية الإعلام الأمني العراقية استهداف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق أمس بصاروخي كاتيوشا من دون خسائر.// انتهى //09:47ت م0058

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.