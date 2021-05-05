سياسي / باكستان ترحب بوقف إطلاق النار بين طاجيكستان وقيرغيزستان



إسلام آباد 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

رحبت باكستان باتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين حكومتي طاجيكستان وقيرغيزستان.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن إسلام آباد تظل على ثقة من قدرة البلدين على حل القضية وديا من خلال الحوار والوسائل السلمية.

واندلعت اشتباكات خطيرة بين قوات البلدين قبل أيام بسبب تنازع سكان محليين من الطرفين على مرافق المياه في منطقة حدودية، أدت إلى سقوط 46 قتيلاً وجرح المئات وتدمير عشرات المنازل والمباني.

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