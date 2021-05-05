سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تشهدها الساحة السياسية المحلية حول تشكيل الحكومة في لبنان, والمواقف التي سيحملها معه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الليلة .

وتطرقت إلى المواجهات المستمرة بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية في حي جراح في القدس حيث اعتقل فلسطينيان وأصيب عشرة آخرون.

وتناولت تعاقد مصر مع فرنسا على شراء 30 مقاتلة إضافية من طراز رافال والتي اعتبرته وزارة الجيوش الفرنسية أنها تعزز الشراكة الإستراتيجية والعسكرية بين القاهرة وباريس.

وأخبرت عن اعلان واشنطن أن مبعوثها الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان بدأ جولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا والسودان وسط خلاف متصاعد بشأن الملء الثاني لسد النهضة.

وأنبأت عن الهجومين الصاروخيين الذي إستهدفا قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في العراق حسب ما كشفه الجيش العراقي.

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