السعودية اليوم / بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية



السيح 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

أغلقت بلدية الخرج مساء أمس منشأة صناعية في مدينة السيح بسبب مخالفات للاشتراطات البلدية ، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الصناعية.

وأوضحت البلدية أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المنشأة المخالفة ، داعيةً في هذا الشأن إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية ، في مختلف المنشآت التجارية والصناعية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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