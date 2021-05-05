السعودية اليوم / الهند تسجل 382 ألف و315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

سجلت الهند 382 ألف و315 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم أنه تم تسجيل 3780 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 226 ألفا و188 حالة.

// انتهى //

09:36ت م

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نيودلهي 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسسجلت الهند 382 ألف و315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية, ليبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 20 مليون و665 ألفا و148 حالة.وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم أنه تم تسجيل 3780 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 226 ألفا و188 حالة.// انتهى //09:36ت م0054

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