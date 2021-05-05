سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، أن القدس والدفاع عن مقدساتنا هي العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، حيث عتقلت 17 فلسطينيا، وداهمت عددا من المنازل والمحلات ومسجدا في عقربا جنوب نابلس، فيما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين بالضرب وغاز الفلفل شرق الخليل واحرقوا أراضي في بورين، وأقاموا بؤرة استيطانية جنوب نابلس.

وواصلت الصحف تغطية اخبار فيروس

وأولت اهتمامًا بمطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني، عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم.

وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، والذي يشير إلى أن الاحتلال والمستوطنين دنسوا المسجد الاقصى خلال شهر نيسان الماضي بأكثر من 20 تدنيسا.

وتحدثت صحف فلسطين عن توجه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد خلالها على موقف المنظمة الداعم للقضية الفلسطينية.

وأخبرت صحف فلسطين عن مطالبة المجلس الوطني البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية، يُدّعى أنها تروج" للكراهية" والتحريض على العنف".

// انتهى //

09:32ت م

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رام الله 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، أن القدس والدفاع عن مقدساتنا هي العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، حيث عتقلت 17 فلسطينيا، وداهمت عددا من المنازل والمحلات ومسجدا في عقربا جنوب نابلس، فيما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين بالضرب وغاز الفلفل شرق الخليل واحرقوا أراضي في بورين، وأقاموا بؤرة استيطانية جنوب نابلس.وواصلت الصحف تغطية اخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا و1502 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأولت اهتمامًا بمطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني، عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، والذي يشير إلى أن الاحتلال والمستوطنين دنسوا المسجد الاقصى خلال شهر نيسان الماضي بأكثر من 20 تدنيسا.وتحدثت صحف فلسطين عن توجه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد خلالها على موقف المنظمة الداعم للقضية الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين عن مطالبة المجلس الوطني البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية، يُدّعى أنها تروج" للكراهية" والتحريض على العنف".// انتهى //09:32ت م0053

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.