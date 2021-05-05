السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 676 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ إلى 124,945 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 1,847 وفاة .

// انتهى //

05:19ت م

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سيئول 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "، وسبع حالات وفاة.وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ إلى 124,945 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 1,847 وفاة .// انتهى //05:19ت م0046

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