السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 32,460 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 23 رمضان 1442 هـ الموافق 5 مايو 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعة الـ24 الماضية 32,460 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 32,267,958 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,679 وفاة.

// انتهى //

04:28ت م

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واشنطن 23 رمضان 1442 هـ الموافق 5 مايو 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعة الـ24 الماضية 32,460 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " و 404 حالات وفاة.وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 32,267,958 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,679 وفاة.// انتهى //04:28ت م0044

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