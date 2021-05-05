السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد يشكر القيادة بمناسبة صدور الموافقة على النظام العام للأرصاد



جدة 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على النظام العام للأرصاد.

وأشار إلى أن صدور النظام العام للأرصاد يعد تتويجاً لمرحلة التطوير التي شهدها قطاع الأرصاد خلال الخمسين سنة الماضية في إطار رؤية المملكة 2030، حيث حظي القطاع بكل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة، وكذلك حرص ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.

وقال الدكتور غلام: "إنه بصدور النظام العام للأرصاد تكتمل المرحلة التنظيمية والتشريعية لقطاع الأرصاد في المملكة، وتتحقق بذلك أهم أهداف المهتمين بالأرصاد والمناخ بوجود نظام تشريعي يضاهي الأنظمة الدولية في مجاله".

وشدد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد على أهمية النظام في تسيير الخطوات التطويرية والتشغيلية للمركز، وبرامج الخصخصة في الأرصاد، إضافة إلى تنظيم الجانب الأرصادي والمناخي في المملكة بما يحقق الصالح العام ويخدم المجتمع بجميع شرائحه، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل واضح على قطاع الأرصاد والعاملين فيه، وتحقق للجميع فرص النجاح والآمال الكبيرة التي يعوّل عليها مع بدء تنفيذه بإذن الله.

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