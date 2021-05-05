محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.



وعالميا، تراجع الذهب أكثر من 1% في المعاملات الفورية إلى 1775.02 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% أيضا إلى 1774.70 دولار للأوقية.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 214.37 ريال (57.16 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 187.57 ريال (50.02 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 160.77 ريال (42.87 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 125.05 ريال (33.35 دولار).

وهبط سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة إلى 671.25 ريال (1779 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1500.56 ريال (400.15 دولار).