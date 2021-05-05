تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك في السعودية

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص.



وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 رمضان لعام 1442 هجري إلى نهاية يوم الاثنين تاريخ 5 شوال لعام 1442ه.

وللقطاعين الخاص وغير الربحي تبدأ اجازة عيد الفطر بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان لمدة 4 أيام.