شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. قاصدو المسجد النبوي يؤدون عباداتهم في أجواء إيمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وثقت عدسة " واس" الأجواء الإيمانية والروحانية لقاصدي المسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتأديتهم عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.

وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.