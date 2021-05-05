بصور أكثر دقة.. “شؤون الحرمين” توثق مقام إبراهيم بأحدث تقنيات التصوير

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وثّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقام إبراهيم عليه السلام الذي يقع في صحن المطاف بالحرم المكي، بصور نادرة وجديدة بأحدث التقنيات المصورة.

وأشارت الرئاسة إلى قول النبي ﷺ: “الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب”.

وبيّنت أن المقام مربع الشكل ويقع في وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم وهما حفرتان على شكل بيضاوي، ويبلغ عرضه وطوله وارتفاعه 50 سم، ويقع أمام باب الكعبة على بعد 10 أمتار من ناحية الشرق في الجزء المتجه للصفا والمروة.

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين قد وثقت الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama”، وهي عبارة عن تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة.

Source akhbaar24

