“التعاون” يوقع اتفاقية مع الكلية التقنية ودار الملاحظة في “بريدة” (صور)

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وقع رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، علي الشايعي، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم “اتفاقية” مع الكلية التقنية ودار الملاحظة ببريدة، بحضور مدير إدارة التدريب التقني بالقصيم، محمد المذن.
وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان رسمي صادر عن إدارة نادي التعاون، إلى تعزيز وتفعيل سبل التعاون نحو تحقيق شراكة مجتمعية ومنافع متبادلة تصب في صالح المجتمع بشكل عام وتساهم في ارتقاء وتطوير فئة مهمة من المجتمع.
وقدّم رئيس نادي التعاون، علي الشايعي، شكره وتقديره لعميد الكلية التقنية ببريدة ومدير دار الملاحظة الاجتماعية عطاالله الدخيل ومدير العلاقات العامة بالكلية التقنية محمد السراج، على حرصهم على مثل هذه الاتفاقيات والمبادرات ودعمهم لتأهيل فئة هامة من أبناء هذا المجتمع.
Source akhbaar24
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