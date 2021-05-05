اتحاد اليد يمدد فترة انتقال اللاعبين السعوديين

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مدد اتحاد كرة اليد، مواعيد انتقال اللاعبين السعوديين بنظام (28 سنة ميلادية) ونظام (32 سنة ميلادية) للموسم الرياضي 1442/1443هـ؛ لمشاركة ناديي الوحدة ومضر كممثلين للوطن في البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية (تصفيات بطولة السوبر جلوب 2021).
وأشار اتحاد اليد، إلى أنه ذلك يأتي بناءً على خطاب الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بتاريخ 22/4/2021م والمتضمن تحديد مشاركة اللاعبين المحليين في البطولة الآسيوية المشار إليها للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في الموسم الرياضي 2020/2021م وحتى تتاح الفرصة للاعبين المشاركة مع أنديتهم بالبطولة.
ونوه اتحاد اليد، إلى أن فترة تقديم الطلبات على انتقال اللاعبين بالنظامين، ستبدأ يوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري حتى 23 من شهر يونيو القادم فيما ستكون فترة إبلاغ الأندية بأسماء اللاعبين الراغبين بالانتقال بنظام (32 سنة و28 سنة ميلادية) يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 وسيكون فتح مظاريف اللاعبين بالانتقال بالنظامين يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو القادم عند الساعة الواحدة ظهراً بمقر اتحاد اليد.
ومن المقرر إقامة البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية (تصفيات بطولة السوبر جلوب 2021) بمدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو 2021م.
Source akhbaar24
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