فيديو.. زحام بأسواق جدة يرفع احتمالية ازدياد عدوى “كورونا”.. ومختصة توجه نصائح مهمة قبل العيد

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رصد تقرير تلفزيوني وجود زحام كبير في أسواق مدينة جدة، وعدم التزام البعض بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

ونتج هذا الازدحام الكبير بعد توافد المواطنين والمقيمين إلى الأسواق لشراء ملابس ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وسط حالة من عدم الاكتراث لخطورة التجمعات والتي قد تكون سبباً في انتشار عدوى كورونا بين المتسوقين.

من جانبها، حذرت رئيسة قسم مكافحة العدوى بمستشفى الملك فهد في جدة منال الحربي، من غياب المسؤولية لدى المواطن والمقيم مع قرب إجازة عيد الفطر، وعدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة.

وأضافت الحربي في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن وزارة الصحة قامت بجهد كبير لنصل لوضع مطمئن إلى حد كبير في المملكة، مشيرة لأهمية وجود وعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التسوق.

ونصحت بالابتعاد عن التسوق وقت الذروة مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتأجيل الذهاب إلى السوق في حال كان الشيء المرغوب بشرائه غير ضروري منعاً للتكدس.

ودعت الجميع لعدم دخول المراكز التجارية المزدحمة أو المتكدسة بالأشخاص ولا تطبق الاحترازات الصحية أو تفتقر للتهوية الجيدة، وإبلاغ الجهات المعنية عنها.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن التجمعات خلال عيد الفطر حفاظاً على سلامة الجميع وسلامة المنظومة الصحية، مضيفة أن الجميع يريد أن يعيش فرحة العيد لكن الأهم الآن هو تحقيق السلامة حتى يزول الوباء ونعود لما كنا عليه.

Source akhbaar24

