︎ .

الرباط 23 رمضان 1442 هـ الموافق 5 مايو 2021 م واس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس، اجتماعاً افتراضياً مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي محمود علي يوسف .

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إضافةً إلى اتفاق الطرفين على إقامة شراكات بناءة في مجالات التكوين والاستثمار والطاقة المتجددة والصيد البحري والسياحة والشؤون الدينية والحماية المدنية والنقل .

// انتهى //

05:20ت م

0047 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية المغربي يجري اجتماعاً افتراضياً مع نظيره الجيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.