باحث: هذا الكتاب أفضل ما تكلم عن الشخصية السعودية.. وهذا ما يميز الإنسان القصيمي (فيديو)

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اختار الكاتب والباحث الدكتور عبدالله البريدي، كتاباً وصفه بأنه أفضل كتاب تناول الشخصية السعودية، مبيناً أن الطبيعة البيئية تؤثر على شخصية الإنسان، حيث إن هناك فرقاً بين من يعيش في المناطق الباردة ومن يعيش في المناطق الدافئة.

وقال البريدي إن كتاب “في الشخصية السعودية.. ما بين الحنظل والشهد” الذي ألفه الدكتور عبدالله الرويتع، هو أفضل كتاب تكلم عن الشخصية السعودية، ويتضمن أفكاراً تنويرية، ناصحاً الجميع بقراءته.

وأوضح في لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن من يعيش في أمكان باردة يكون على أهبة الاستعداد للمستقبل وحريص على تأمين نفسه بأقل التكاليف، لأنه يبحث عن سمات البقاء.

وأضاف أن الإنسان في البيئة الدافئة لا يفكر في المستقبل كثيراً؛ لأنه لا أحد يموت من الحر، مبيناً أنه عكس تلك السمات على الشخصية القصيمية، لأنه وجد القصيم بيئة مثل الكف لا تطوقها جبال ولا بحار وليس بها أي سمة من سمات المكان البارد، وهذا ما جعل الإنسان القصيمي يشد الرحال.

Source akhbaar24

