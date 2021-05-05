تمديد تكليف فارس الرويلي مديراً عاماً لصحة الجوف

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صدر قرار معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بتمديد فترة تكليف فارس بن مخيلف الرويلي مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة الجوف لمدة عام اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٩هـ. وعبر الرويلي ،عن اعتزازه بهذه الثقة من معالي وزير الصحة ، مقدماً شكره وتقديره لمعاليه على دعمه ومتابعته لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي. Source almnatiq





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